Actualidade

As taxas de juro implícitas do crédito à habitação caíram em dezembro, pelo quarto mês consecutivo, e atingiram o novo mínimo histórico de 0,897%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Na soma de 2020, a taxa de juro média anual para o total do crédito à habitação fixou-se em 0,957%, valor inferior aos 1,060% de 2019 e muito inferior aos 2,399% de 2011.

A taxa de juro implícita no crédito à habitação desceu em dezembro para 0,897%, valor inferior em 2,1 pontos base (p.b.) ao registado no mês anterior.