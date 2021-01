Covid-19

As taxas de ocupação em enfermaria e unidade de cuidados intensivos para doentes covid-19 na região Centro estão acima dos 90%, disse hoje à agência Lusa fonte da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

Segundo a ARSC, as enfermarias dos hospitais da região estão com uma taxa de ocupação de 93%, idêntica a segunda-feira, e as unidades de cuidados intensivos passaram de 89 para 91%.

Às 23:59 de segunda-feira, estavam internadas 1.074 pessoas em enfermaria e 117 em unidades de cuidados intensivos, dos quais 81 ventilados.