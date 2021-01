Actualidade

O filho do empresário Carlos São Vicente, recentemente constituído arguido no mesmo processo do pai, preso em Angola, pode ser ouvido em Portugal, onde se encontra atualmente, ao abrigo de mecanismos de cooperação judiciária entre ambos os países.

A informação foi prestada hoje à Lusa pelo porta-voz da Procuradoria-Geral da República de Angola, Alvaro João, que confirmou que o filho de Carlos São Vicente é também arguido no mesmo processo do empresário luso-angolano.

No passado sábado, a mãe de Ivo São Vicente, Irene Neto, avançou, em entrevista à agência Lusa, que o filho do empresário luso-angolano foi constituído arguido, mas não deu detalhes sobre a acusação. Irene Neto disse ainda que o filho não pretendia apresentar-se à justiça angolana, "a não ser que o venham buscar".