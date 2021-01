Covid-19

As unidades de Cuidados Intensivos (UCI) dos hospitais José Joaquim Fernandes, de Beja, e do Espírito Santo de Évora (HESE) encontram-se hoje com ocupação plena, revelaram à Lusa fontes daquelas unidades de Saúde do Alentejo.

Em Beja, além de estarem ocupadas as oito camas de Cuidados Intensivos, estão também preenchidas todas as 46 camas disponíveis no Serviço de Internamento de Medicina Covid-19, incluindo as 10 adicionadas na última quinta-feira.

Fonte da Unidade de Saúde Local do Baixo Alentejo (ULSBA) explicou à Lusa que a unidade está em articulação com outros hospitais da região, tentando "encontrar soluções" para os novos casos que chegam diariamente, mas não soube precisar se há doentes a serem encaminhados para outras regiões do país.