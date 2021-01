Covid-19

Cabo Verde vai vacinar cerca de 10 mil funcionários ligados ao setor do turismo, numa primeira fase que deverá arrancar ainda neste trimestre, para proteger os turistas que visitam Cabo Verde, anunciou o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças.

"Temos um plano de vacinação em curso, que, numa primeira fase, vai beneficiar e priorizar cerca de dez mil funcionários que estão na área do turismo, precisamente para protegermos os turistas da infeção", disse Olavo Correia, durante um encontro com os empresários na ilha do Sal.

Segundo o número dois do Governo de Cabo Verde, enquanto a vacina não chega ao país, o que importa é fazer um "bom combate" da pandemia, com todas as medidas implementadas.