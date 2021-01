Actualidade

O secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, afirmou hoje esperar que a consulta da revisão do contrato de concessão de serviço público da RTP decorra "algures durante o mês de fevereiro".

O governante falava na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, no âmbito da audição sobre a revisão do contrato de concessão do serviço público de rádio e de televisão, num requerimento do PSD.

"Temos neste momento pela frente a discussão do contrato de concessão, logo que o trabalho com os meus colegas nas Finanças esteja concluído abriremos a consulta pública", afirmou Nuno Artur Silva.