A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou hoje, no seu relatório sobre perspetivas de riscos em 2021, para a possibilidade de um "choque de insolvência" caso a recuperação económica seja lenta.

"O risco de um choque de insolvência aumentará de modo relevante se existir uma recuperação lenta, a retirada de algumas das medidas tomadas para lidar com os riscos de liquidez e o fim da moratória sobre o reembolso das dívidas sociais e fiscais", pode ler-se no capítulo dedicado aos riscos de crédito das empresas do relatório hoje divulgado.

Assim, defende o regulador do mercado que ganham "criticidade os apoios à economia real e à recapitalização de empresas em 2021, que possam permitir transições tão suaves quanto possível para o fim de moratórias".