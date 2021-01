Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pediu atenção ao impacto que os passivos contingentes gerados pelas garantias públicas adotadas na sequência da crise da covid-19 podem ter para as contas públicas, segundo um relatório hoje divulgado.

"Deverá ser dada particular atenção ao impacto que esses passivos contingentes irão ter na dívida pública nos próximos anos e como irá ser efetuado o reconhecimento de perdas", pode ler-se na secção relativa ao risco de crédito dos Soberanos no relatório Perspetivas de Risco para 2021 hoje divulgado pela CMVM.

O regulador do mercado alerta que "as responsabilidades contingentes do Estado associadas a estas linhas de crédito atingiram, em outubro de 2020, cerca de 2,7% do PIB [produto interno bruto] de 2019".