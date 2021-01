Actualidade

A Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) considera, no seu relatório de riscos para 2021, que os bancos podem ficar pressionados a cumprir os rácios de capital devido à pressão das moratórias associadas à covid-19.

"O setor bancário poderá registar perdas substanciais - exacerbadas por regimes de moratórias -, e uma percentagem não negligenciável de bancos comerciais poderá sentir-se pressionada no que respeita ao cumprimento dos requisitos de fundos próprios", alerta a CMVM no relatório hoje conhecido.

No mesmo documento, o regulador do mercado alerta que, num cenário adverso de aumento de volatilidade associado ao 'pricing' da dívida pública, o sistema bancário dos países periféricos será mais afetado", com o risco soberano desses países a poder "afetar as condições de financiamento do sistema bancário".