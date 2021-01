Presidenciais

A maioria dos partidos políticos prevê e lamenta uma forte abstenção das comunidades portuguesas nas próximas presidenciais e, nesta matéria, apenas estão de acordo na necessidade de facilitar o voto aos emigrantes.

Marcadas para domingo em Portugal, as eleições presidenciais decorrem no sábado e no domingo para os cidadãos portugueses que residem no estrangeiro, estando recenseados cerca de 1,5 milhões de portugueses, que podem exercer o seu voto em 170 assembleias.

Para Carlos Gonçalves, deputado social-democrata eleito pelo círculo da Europa, "a abstenção vai ser inacreditável, brutal", não por falta de vontade, mas porque "a maioria não tem condições para se deslocar às instalações para votar".