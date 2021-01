Actualidade

Os critérios de concessão de crédito a empresas e particulares voltaram a tornar-se "mais restritivos" no quarto trimestre de 2020, face ao trimestre anterior, refletindo uma "maior perceção de riscos" associados à situação económica, informou hoje o BdP.

De acordo com a edição de janeiro do "Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito" do Banco de Portugal (BdP), os critérios de concessão de crédito a empresas tornaram-se "mais restritivos sobretudo em empréstimos de longo prazo" e os critérios de concessão de crédito a particulares ficaram "ligeiramente mais restritivos no crédito ao consumo e praticamente inalterados no crédito à habitação".

Em causa está, no setor empresarial, a "maior perceção de riscos associados à situação e perspetivas de setores ou empresas específicos e, em menor grau, de riscos associados à situação e perspetivas económicas gerais e às garantias exigidas", a par de uma "ligeira menor tolerância de riscos".