OE2020

O saldo da Segurança Social ajustado pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) foi de 1.938 milhões de euros (ME) até novembro, abaixo dos 2.033 milhões reportados em dezembro, de acordo com um relatório hoje divulgado.

Segundo a unidade técnica parlamentar, "com a inclusão dos respetivos ajustamentos, o saldo da Segurança Social passou para 1.938 ME, sendo inferior em 32,1% ao acumulado no período homólogo".

"A UTAO privilegia a identificação das operações de receita ou despesa com natureza duradoura na posição orçamental inter-temporal. Por isso, costuma expurgar dos dados primários recebidos da DGO e de outras fontes (execução e referenciais anuais) os fatores que, pela sua efemeridade, prejudicam a comparabilidade entre anos adjacentes", justifica assim a UTAO o ajuste efetuado na contabilidade.