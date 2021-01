Actualidade

O secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, afirmou hoje que o Conselho Geral Independente (CGI) "é soberano na forma como pode escolher o Conselho de Administração da RTP".

O governante falava na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, no âmbito de uma audição sobre a revisão do contrato de concessão do serviço público de rádio e de televisão, num requerimento do PSD.

Durante a audição, o deputado do BE Jorge Costa questionou Nuno Artur Silva sobre o processo de nomeação do novo Conselho de Administração da RTP, que, "em lugar de ocorrer através de um procedimento de concurso público internacional, como deveria ser, parece estar a ser preparado em termos muito estranhos".