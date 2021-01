Covid-19

O requerimento de "audição urgente" da ministra da Cultura no Parlamento, apresentado pela deputada não inscrita Cristina Rodrigues, foi chumbado hoje, em votação na Comissão de Cultura e Comunicação.

De acordo com esta comissão parlamentar, o requerimento foi rejeitado, com o voto contra dos deputados do PS, a abstenção dos deputados do PSD e os votos favoráveis de Cristina Rodrigues, do Bloco de Esquerda e do PCP.

Cristina Rodrigues (ex-PAN) tinha requerido na semana passada uma audição da ministra da Cultura, Graça Fonseca, por videoconferência e com caráter de urgência, para falar sobre as consequências da pandemia de covid-19 no setor da Cultura e da Comunicação Social.