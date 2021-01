Covid-19

A Associação Precários Inflexíveis apelou ao Governo que antecipe a submissão de pedidos e o pagamento de apoios aos trabalhadores a recibos verdes para janeiro, classificando de "inaceitável" que fiquem sem "proteção imediata".

Em comunicado, a organização recordou que "os pedidos para aceder aos apoios para quem trabalha a recibos verdes só poderão ser feitos entre os dias 1 e 10 de fevereiro", recordando que a Segurança Social divulgou "as regras para aceder aos apoios extraordinários que vigoraram em 2020 e foram agora retomados", sendo referido que o apoio será "pago no mês do requerimento". Mas, lembrou a associação, "o histórico de demoras e indeferimentos injustificados não permite sequer deixar a certeza de que o apoio chegará efetivamente em fevereiro".

"É inaceitável que, num momento tão crítico e em que é pedido um esforço coletivo para conter a pandemia, os trabalhadores e as trabalhadoras a recibos verdes fiquem sem proteção imediata", lê-se na mesma nota.