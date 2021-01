Actualidade

O presidente do instituto Camões, João Ribeiro de Almeida, afirmou hoje que 2020 foi "muito importante para a cooperação portuguesa em Cabo Verde", com 27 projetos de apoio lançados e em curso, no valor de 2,3 milhões de euros.

Segundo o responsável, que falava à Lusa à margem da inauguração do centro de hemodiálise do Hospital Baptista de Sousa, na ilha cabo-verdiana de São Vicente, cofinanciado pelo Camões, só em ações próprias, a cooperação portuguesa desenvolve desde o último ano 24 projetos bilaterais.

João Ribeiro de Almeida especificou que esses projetos envolveram desde logo o apoio a um programa de "resposta rápida à emergência sanitária", no âmbito da pandemia de covid-19, na reabilitação de casas destruídas pelas cheias de setembro na cidade da Praia, ou a concretização, agora, do segundo centro de hemodiálise do país, que permitirá tratar 40% dos doentes cabo-verdianos, reduzindo o número de tratamentos em Portugal.