Covid-19

O líder parlamentar do PSD acusou hoje o Governo de ter sido vago e de ter improvisado na adoção de medidas no combate à epidemia da covid-19, sugerindo que já perdeu a confiança dos portugueses.

Esta posição foi transmitida por Adão Silva na abertura do debate sobre política geral com o primeiro-ministro, na Assembleia da República, depois de ter coincidido com António Costa na análise à gravidade da situação sanitária em Portugal e nos elogios ao "altruísmo" dos profissionais de saúde.

Na parte final da sua interpelação ao líder do executivo, o presidente do Grupo Parlamentar do PSD passou às críticas ao Governo.