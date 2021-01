Covid-19

O Hospital de Cantanhede, no distrito de Coimbra, está a partir de hoje a dar apoio a hospitais da região no internamento de doentes com covid-19, disse à agência Lusa fonte da unidade de saúde.

De acordo com o gabinete de comunicação, aquela estrutura tem mantido toda a sua atividade, incluindo cirurgias, e criou uma unidade com cinco camas para doentes covid-19, que já hoje recebeu dois doentes do Hospital Distrital da Figueira da Foz.

"Estamos a ultimar um protocolo de colaboração com a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) e hospitais de referência para tratamento da covid-19", disse a mesma fonte.