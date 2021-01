Covid-19

O Reino Unido registou um novo máximo diário de 1.610 pessoas de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para mais de 90 mil, de acordo com as informações de hoje do Governo britânico.

O número foi superior ao anterior recorde de 1.325 mortes registadas em 08 de janeiro e às 599 da véspera, embora a diferença possa ser atribuída ao atraso normalmente verificado no processamento dos óbitos no fim de semana.

No mesmo período, foram identificados 33.355 novos casos, abaixo dos 37.535 de segunda-feira.