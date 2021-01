Actualidade

O PSD alertou hoje o Governo para as "profundas injustiças" que as "decisões arbitrárias" na atribuição dos abonos dos diplomatas e outro pessoal estão a provocar no dia a dia da rede diplomática, defendendo a atualização destes valores.

Numa pergunta dirigida ao ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, os deputados do grupo parlamentar do PSD defendem a atualização dos abonos do pessoal diplomático colocado em posto.

"Desde há muito que a atribuição dos abonos dos diplomatas e de outro pessoal especializado do Ministério dos Negócios Estrangeiros se baseia em decisões arbitrárias, mais ou menos casuísticas, que têm provocado profundas injustiças relativas", lê-se no documento.