O projeto europeu ATLAS descobriu 12 novas espécies no mar profundo do oceano Atlântico, quarto delas nos Açores, revelou hoje o Observatório do Mar dos Açores, em comunicado de imprensa.

"Doze novas espécies de briozoários, moluscos e cnidários do mar profundo foram pela primeira vez descritas por cientistas. Entre eles encontra-se um bivalve apelidado de 'Myonera atlasiana' (o nome faz referência ao próprio título do projeto)", lê-se no comunicado.

Financiado por fundos europeus, o projeto ATLAS junta "mais de 80 investigadores de países com fronteiras com o Atlântico Norte" e realizou em quatro anos 45 expedições científicas, que, segundo o Observatório do Mar dos Açores, contribuíram "significativamente para o conhecimento acerca dos ecossistemas do mar profundo do Atlântico Norte".