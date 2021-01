Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta, pelo segundo dia consecutivo, com o índice PSI20 a subir 0,35% para 5.077,21 pontos, em contraciclo com as principais bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove subiram, sete desceram e duas permaneceram sem variações. Os CTT e a Galp destacaram-se nas subidas com ganhos de 3,42% para 2,57 euros e 1,94% para 9,23 euros, respetivamente.

Nas descidas, foi a Pharol a liderar ao recuar 1% para 0,14 euros, seguida do BCP, que baixou 0,93% para 0,13 euros.