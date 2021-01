Covid-19

O município de Pinhel, no distrito da Guarda, vai promover um projeto de leitura pelo telefone, denominado "Ligados pela Leitura", para ajudar a combater o isolamento devido à pandemia causada pela covid-19, foi hoje anunciado.

A iniciativa é promovida através da Biblioteca Municipal de Pinhel, com o apoio do Gabinete de Ação Social do município, que, numa fase inicial, está a colaborar na identificação de pessoas que possam beneficiar da atividade, segundo a autarquia.

O município de Pinhel, presidido por Rui Ventura, explica em comunicado enviado à agência Lusa, que o objetivo do projeto "Ligados pela Leitura" é "chegar às pessoas, com particular atenção para a população idosa, que se encontra sozinha e privada de convívio, nesta altura em que o apelo é para ficar em casa".