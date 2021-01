Actualidade

Os motoristas de pesados de mercadorias vão ter este mês um aumento salarial de 4,72%, que elevará o salário base do setor dos atuais 700 euros para 733 euros, informou hoje fonte sindical.

Segundo o coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), José Manuel Oliveira, o aumento dos camionistas é o mesmo que o do salário mínimo nacional (SMN), tal como está previsto no respetivo Contrato Colectivo de Trabalho (CCT)

"Esta atualização salarial é equivalente à do SMN, sem prejuízo de se negociar um aumento melhor, como está previsto no CCT do setor", disse José Manuel Oliveira à agência Lusa, após uma reunião, por videoconferencia, com a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram).