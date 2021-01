Covid-19

O líder parlamentar do CDS-PP criticou hoje o confinamento "mais `light´ [leve]" do que em março e acusou o Governo de seguir "um princípio de experimentação", pedindo "coragem política" para tomar medidas para apertadas contra a covid-19.

"O que não me faz sentido a mim, e não faz seguramente sentido a muitos portugueses, é como é que o confinamento é mais 'light', por assim dizer, agora do que foi em março. Não parece fazer nenhum sentido", afirmou o deputado, contrapondo que, quando esse primeiro confinamento geral terminou, Portugal registava "642 casos, dois óbitos e vinte" internamentos em unidades de cuidados intensivos (UCI), enquanto agora são ultrapassados os 10 mil casos diários, hoje registaram-se mais de 200 mortes e as UCI "estão à beira de esgotar em muitos casos".

Intervindo no debate com o primeiro-ministro sobre política geral, na Assembleia da República, Telmo Correia disse que as medidas tomadas pelo Governo criam "um bocado a ideia" de que, em vez de optar por "um princípio geral de precaução", estando "sempre à frente dos acontecimentos", o executivo está "a seguir um princípio de experimentação", a ver se o que decreta "resulta ou não resulta".