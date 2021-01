Covid-19

Os sindicatos que representam os bancários apelaram para a suspensão do processo de reestruturação do Santander, tendo em conta o agravamento da pandemia, segundo dois comunicados hoje divulgados.

"O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), o Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN) e o Sindicato Independente da Banca (SIB) entendem que o processo de reestruturação em curso no banco Santander deve ser suspenso até à estabilização da situação do país, tendo como base a responsabilidade laboral, social ética e humanista", lê-se numa das notas.

O Santander decidiu "implementar um plano de reestruturação, que, segundo foi comunicado, visa a otimização da sua estrutura, para os anos de 2020 e 2021, com especial incidência neste último ano", indicaram os sindicatos.