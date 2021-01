Actualidade

O euro subiu hoje face ao dólar, quando as atenções do mercado estão focadas na audição no Senado da futura secretária do Tesouro norte-americana, Janet Yellen.

Às 18:20 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,2133 dólares, acima do valor registado na segunda-feira à mesma hora, 1,2072 dólares.

Yellen, ex-presidente da Reserva Federal (Fed), banco central norte-americano, pediu o apoio do Congresso para um programa de ajuda à economia destinado a "evitar o risco de uma recessão maior e mais dolorosa" nos Estados Unidos devido à crise causada pela pandemia de covid-19.