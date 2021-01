Covid-19

A pressão dos 'doentes covid' no Hospital de Vila Franca de Xira tem sido "avassaladora" existindo uma ocupação máxima das camas na Unidade de Cuidados Intensivos e superior à prevista em enfermaria, disse hoje à Lusa fonte hospitalar.

De acordo com informações disponibilizadas à agência Lusa por fonte do Hospital de Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa), às 16:00 de hoje estavam internados naquela unidade hospitalar 146 doentes infetados com o novo coronavirus.

Dos 146 doentes internados, 134 estavam em enfermaria (mais oito doentes do que a capacidade prevista) e 12 na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), representando a capacidade máxima prevista.