Covid-19

O Benfica informou hoje que vai marcar presença na 'final four' da Taça da Liga de futebol, em Leiria, apesar dos vários casos de infeção com o novo coronavírus, que provoca a covid-19, que afetam a equipa lisboeta.

Em comunicado emitido no sítio oficial, o clube da Luz, que defrontam na quarta-feira o Sporting de Braga, nas meias-finais, confirma a presença, "com a ambição de vencer a prova, à imagem do que acontece em todas as competições que disputa".

"Após ter exposto publicamente, de forma cautelar e transparente, o aumento de casos de covid-19 na sua estrutura profissional, não recebeu por parte das autoridades competentes - DGS [Direção-Geral da Saúde] e Liga de Clubes - qualquer recomendação contrária às regras até agora vigentes nas competições nacionais. Ou seja, proceder ao isolamento dos jogadores que testaram positivo e incluir no lote de atletas à disposição da sua equipa técnica todos aqueles que testaram negativo, 48 horas antes da partida", refere o Benfica.