Actualidade

Os trabalhadores da refinaria de Matosinhos dizem que a Galp lhes propôs hoje "remendos" numa reunião para debater as consequências do encerramento da infraestrutura, disse Manuel Bravo, da Fiequimetal, à Lusa.

O responsável da Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas (Fiequimetal), que esteve no encontro com a Comissão Sindical do Site-Norte e a administração da Galp, referiu que a empresa "vai apresentando remendos", como "a possibilidade de encaixar aqueles trabalhadores em outras empresas do grupo".

A empresa apontou ainda a possibilidade de dar aos colaboradores "competências e formação para que mais facilmente ingressem no mercado de trabalho em outras empresas" e "de transferências de trabalhadores de Matosinhos para Sines", adiantou.