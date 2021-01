Covid-19

O Brasil voltou hoje a somar mais de mil mortes (1.192) e de 60 mil casos de covid-19 (62.094), após dois dias consecutivos de queda nos números em ambos os indicadores, informou hoje o executivo.

No total, o Brasil, país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos em todo o mundo, concentra 211.491 óbitos e 8.573.864 casos confirmados desde a chegada da covid-19 a território brasileiro.

Os números de mortes e infeções contabilizados hoje mais do que duplicaram face aos registados no domingo e na segunda-feira, situação que já é habitual durante e após os finais de semana, devido à redução do número de funcionários que processam os dados dos testes ao novo coronavírus, segundo explicou o próprio Governo Federal.