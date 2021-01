Actualidade

O presidente do Sporting anunciou hoje a intenção de denunciar à Ordem dos Médicos o comportamento do diretor clínico da Unilabs, devido aos testes à covid-19 que impediram Nuno Mendes e Sporar de defrontar o FC Porto.

No final do jogo das meias-finais da Taça da Liga, em que o Sporting derrotou em Leiria os 'dragões' por 2-1, Frederico Varandas surgiu na sala de imprensa do Estádio Dr. Magalhães Pessoa para detalhar o processo dos falsos positivos aos testes à covid-19 realizados pelos dois futebolistas, acusando o diretor clínico do laboratório de falsas declarações.

"Vamos, nós médicos [do Sporting], fazer uma queixa na Ordem dos Médicos do diretor clínico da Unilabs. Com grande perplexidade, infelizmente, eu li que [o diretor clínico] disse que não havia problema nenhum, nem sabia o que se passava, nem sequer tinha sido contactado. Pena: temos um e-mail às 17 horas desse dia, desse senhor. Não admito que nos ponham em causa", frisou Frederico Varandas.