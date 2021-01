Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) piorou hoje a previsão de crescimento para Angola, antecipando uma recuperação de 0,4%, e agravou a dívida pública para 134,2% no ano passado e para 119,9% este ano.

"A dívida pública deverá aumentar de 107% do PIB em 2019 para 134% em 2020; as projeções para 2020 refletem principalmente a depreciação da taxa de câmbio e a queda dos preços do petróleo no seguimento do choque desencadeado pela pandemia de covid-19", escrevem os colaboradores do FMI no relatório que detalha a análise à quarta revisão do programa de ajustamento financeiro.

De acordo com o documento hoje divulgado em Washington, "a dívida pública deverá cair este ano para 120% do PIB, refletindo o início da recuperação do crescimento e uma visão orçamental restritiva", o que compara com os 107,5% previstos em setembro.