Covid-19

A Alemanha registou 1.148 mortos relacionados com a covid-19 nas últimas 24 horas, enquanto o número de novos contágios ascendeu a 15.974 em igual período, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Robert Koch (RKI).

No total, a Alemanha regista 48.770 mortes por covid-19 e 2.068.002 contágios desde o início da pandemia.

O máximo de contágios ocorreu no passado dia 18 de dezembro com 33.777 novas infeções e de mortos na passada quinta-feira, com 1.244 num período de 24 horas.