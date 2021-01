Biden

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, propôs hoje ao novo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a criação de um "pacto fundador" para tornar a Europa e a América "mais fortes".

"No primeiro dia do seu mandato, dirijo uma proposta solene ao novo Presidente dos Estados Unidos: vamos construir um novo pacto fundador para uma Europa mais forte, para uma América mais forte e para um mundo melhor", referiu Charles Michel durante uma intervenção numa sessão plenária do Parlamento Europeu (PE) onde os eurodeputados discutiram a situação política nos Estados Unidos.

Charles Michel referiu que o novo pacto fundador - que demonstra a vontade dos europeus "de estarem juntos e mobilizados" para "trabalhar com os Estados Unidos" - se focará em "cinco prioridades": fortalecer a cooperação multilateral, combater a pandemia de covid-19, responder ao desafio climático, reconstruir as economias e "juntar forças na segurança e defesa".