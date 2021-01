Actualidade

O presidente da Associação de Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martins, defendeu hoje uma solução de equilíbrio que garanta a sustentabilidade do projeto de Mário Ferreira em Mesão Frio, mas não prejudique o Douro como património mundial.

"Nós defendemos uma discussão que seja o mais informada possível entre todas as partes envolvidas, de forma a conciliarmos aqui a preservação deste território, isto é algo que nenhum de nós poderá abdicar, mas procurando uma solução que não condicione a sustentabilidade do investimento e que não prejudique a sustentabilidade do recurso [Douro Vinhateiro", salientou em declarações à Lusa.

Em causa está a construção de um hotel de cinco estrelas no lugar da Rede, concelho de mesão Frio, distrito de Vila Real, que a Comissão Nacional da Unesco (CNU) considera que vai colocar em risco a paisagem do Douro vinhateiro na lista dos bens classificados em perigo, "abrindo caminho para uma futura exclusão da lista de património mundial", avançou o jornal Público no domingo.