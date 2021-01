Covid-19

O Infarmed alertou as autoridades hospitalares para a necessidade da "utilização criteriosa" das reservas de sangue, lembrando que a pandemia está a ter efeitos na atividade de colheita de plasma humano a nível global.

Numa nota divulgada no seu 'site', a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde recorda as orientações da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT), divulgadas em maio do ano passado, e diz que a pandemia está a ter efeitos na atividade de colheita de plasma na generalidade dos países, incluindo Portugal.

Informa igualmente que "tem vindo a trabalhar com as demais autoridades do medicamento da União Europeia e com os titulares de autorização de introdução no mercado (AIM) no sentido de rever as condições de comercialização dos medicamentos contendo Imunoglobulina Humana Normal e, dessa forma, assegurar a sua disponibilidade no mercado nacional".