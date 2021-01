Covid-19

Macau foi um dos primeiros territórios a identificar infetados com o novo coronavírus, mas é hoje um dos locais mais seguros do mundo, sem registar contágios há cerca de sete meses.

Os dados oficiais dão força à campanha que as autoridades têm procurado passar de um território livre de covid-19: há cerca de sete meses sem registar casos, há quase dez meses sem identificar contágios locais, sem contabilizar qualquer morte ou infeções entre profissionais de saúde.

De resto, é preciso olhar para o 'ranking' da plataforma 'online' Worldmeter, que reúne estatística mundial sobre a pandemia, para descobrir Macau no fundo da tabela de casos e óbitos, 'concorrendo' com territórios como Ilhas Salomão, Samoa, Micronésia, Vanuatu, Cidade do Vaticano e Ilhas Marshall.