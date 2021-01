Covid-19

O economista José Sales Marques disse à Lusa que a economia de Macau deve viver em fevereiro "um Ano Novo Chinês invernoso", apesar de ser um dos territórios mundiais mais seguros no controlo da pandemia.

Em causa está o facto de Pequim e depois a China terem desencorajado a população a viajar por altura do Ano Novo Lunar chinês, quando tradicionalmente tem lugar a maior migração interna do planeta, e Macau regista habitualmente um crescimento significativo do fluxo turístico e enchentes nos casinos daquela que é considerada a capital mundial do jogo.

As recomendações, de resto, surgiram no momento em que se tem assistido na China continental a um aumento de casos, contrariando a ideia de que o país tinha a situação pandémica completamente controlada, até porque a maioria dos contágios resulta de surtos locais.