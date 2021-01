Covid-19

O economista Albano Martins considera que tudo joga contra o otimismo do Governo de Macau na previsão de receitas do jogo para 2021, apesar de ser um dos territórios mundiais mais seguros no controlo da pandemia.

A tradição conservadora do Governo de Macau na previsão das receitas do jogo no Orçamento deu lugar a um invulgar otimismo, estranhou o economista, que duvida que o valor arrecadado se aproxime das projeções anunciadas para a capital mundial do jogo, que assinala agora um ano desde que registou o primeiro caso de covid-19.

"Tudo joga contra a expectativa dos 130 [mil milhões de patacas de receitas] para este ano. O montante permanece uma grande incógnita, mas acredito que seja melhor do que em 2020, que foi uma catástrofe. Mas não os 10,8 [mil milhões de patacas], a não ser que o Governo de Macau tenha informação privilegiada", procurou resumir, em declarações à Lusa.