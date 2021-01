Covid-19

O embaixador português em Brasília salientou a importância das relações solidárias de Portugal com a sua diáspora, como o prova o anúncio da doação em dinheiro ao Hospital Beneficente Português de Manaus, na capital do Amazonas, uma das áreas mais atingidas pelo repique da pandemia de covid-19 no Brasil.

A informação foi confirmada à Lusa pelo novo embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, que contou que a doação simboliza um gesto de solidariedade à comunidade portuguesa de Manaus, composta por cerca de 5 mil pessoas, e a todos os brasileiros.

"Gostava de transmitir uma palavra de solidariedade, de união, de esperança, em relação a tudo que esta a acontecer no Brasil e no resto do mundo, em Portugal também. Infelizmente esta pandemia não está para desaparecer em seguida", disse o embaixador.