Covid-19

Os cientistas do comportamento deveriam estar na linha da frente, junto com epidemiologistas e médicos de saúde pública, no aconselhamento do Governo sobre as medidas a adotar no combate à pandemia, defendeu hoje à Lusa o investigador Ricardo Pinto.

"Há um fator muito importante que neste momento está a ser negligenciado pela comunidade política e infelizmente os modelos epidemiológicos não têm em consideração", que é "a perceção de invulnerabilidade, também conhecido como otimismo enviesado, que é no fundo uma dissonância cognitiva face ao cansaço do fator tempo, dessensibilização das notícias e aumento de um controlo ilusório", afirmou Ricardo Pinto.

Ressalvando que o seu objetivo "não é fazer uma avaliação moralista sobre as medidas que têm sido tomadas. Se são boas, se são más, se são justas ou injustas", o investigador da 'HEI-Lab: Digital HumanEnvironment Interaction Lab' afirmou que o seu papel é fazer uma avaliação científica, sobretudo, no que diz respeito a comportamentos e processos mentais".