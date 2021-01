Actualidade

A subinspetora-geral do trabalho Maria Fernanda Campos foi hoje nomeada inspetora-geral em regime de suplência, até à designação de novo titular para o cargo, depois da saída da inspetora-geral Luísa Guimarães, segundo despacho publicado.

"Atendendo a que a inspetora-geral cessou funções a seu pedido com efeitos a 17 de janeiro de 2021, verifica-se uma situação de não preenchimento temporário daquele cargo", justifica no diploma o secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita.

Luísa Guimarães foi, em maio de 2019, designada para exercer o cargo de inspetora-geral da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), em comissão de serviço, pelo período de cinco anos.