A produção de seguro direto em Portugal diminuiu 18,7%, para 9.900 milhões de euros em 2020 face a 2019, com o ramo Vida a recuar 34,8% e o Não Vida a crescer 3%, divulgou hoje o regulador.

Segundo os valores provisórios do ano passado avançados pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), no ramo Vida o peso dos planos de poupança reforma (PPR) diminuiu 19,3 pontos percentuais (de 44,8% em 2019 para 25,5% em 2020), "em resultado da quebra de 62,9% verificada na sua produção, decrescimento que acompanhou a tendência do ramo".

Já para a evolução dos ramos Não Vida salientam-se as contribuições dos ramos 'Acidentes e Doença' (3,2%), 'Incêndio e Outros Danos' (4,3%) e 'Automóvel' (2,1%).