O Presidente do Irão, Hassan Rohani, garantiu hoje que o futuro do acordo nuclear está nas mãos da nova administração norte-americana, liderada por Joe Biden, e comemorou o fim do mandato do "tirano" Donald Trump.

"A bola está agora do lado dos Estados Unidos. Se cumprirem os seus compromissos (relativos ao acordo nuclear), também cumpriremos", sublinhou Rohani, pedindo a Biden que volte à "legalidade".

O Presidente iraniano afirmou ainda que "Trump está morto e que sua vida política terminou, mas o acordo nuclear sobreviveu".