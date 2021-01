Actualidade

A Câmara de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, vai realizar a carta gastronómica do concelho, no âmbito das celebrações do Ano Municipal dos Sabores Tradicionais, foi hoje anunciado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o município de Proença-a-Nova refere que, para concretizar este projeto, qualquer pessoa pode contribuir, disponibilizando as suas receitas tradicionais.

"Também as associações do concelho foram desafiadas a fazer essa recolha nas suas comunidades, através do preenchimento de um formulário específico onde são solicitados dados como a história da receita, em que altura do ano era confecionada, a fonte e a aldeia da recolha, para além dos ingredientes e modo de confeção", lê-se na nota.