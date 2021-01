Actualidade

O presidente da Associação de Turismo do Porto e Norte considerou hoje que as entidades que gerem o património devem dedicar a "maior atenção" ao relatório da ICOMOS que identifica o Centro Histórico do Porto como património em risco.

"Preocupa-me e acho que todos temos de lhe dedicar a maior atenção porque a última coisa que nos podia acontecer, era perder este estatuto de património mundial da humanidade. No entanto, não sou fundamentalista em relação a estas críticas, porque também reconheço que as intervenções que foram feitas voltaram a trazer vida a uma cidade que estava morta", afirmou Luís Pedro Martins, em declarações à Lusa.

O Centro Histórico do Porto é um dos três sitos incluídos no mais recente Relatório Mundial sobre Monumentos e Sítios em Perigo, publicado em 2020, pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS, na sigla em inglês), que aborda a situação em 23 países.