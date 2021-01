Actualidade

O Governou pagou 1.600 milhões de euros ao setor agrícola e florestal em 2020, mais 160 milhões de euros em comparação com 2019, anunciou hoje, em Lisboa, a ministra da Agricultura.

"Pagámos ao setor agrícola e florestal 1.600 milhões de euros, um acréscimo de 160 milhões de euros relativamente a 2019", indicou Maria do Céu Antunes, que falava numa audição parlamentar de Agricultura e Mar.

Entre as operações efetuadas, a governante destacou o adiantamento de 487 milhões de euros no âmbito do Pedido Único e uma medida excecional, criada em dezembro, para apoiar os setores mais afetados com a pandemia de covid-19, no valor de 12,2 milhões de euros.