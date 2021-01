Covid-19

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu hoje a partilha pela União Europeia (UE) dos 2,3 mil milhões de doses de vacinas para a covid-19, o que colocará o bloco "do lado certo da história".

O mecanismo de partilha de vacinas da UE é uma demonstração de solidariedade e "os que mostram apoio a os seus parceiros com doses e ações não serão esquecidos, mas os que não auxiliam serão lembrados por razões muito diferentes e estou determinada a que a Europa fique do lado certo da história e da humanidade".

Através do mecanismo, a UE - que tem já asseguradas 2,3 mil milhões de doses - irá canalizar vacinas para a covid-19 ou diretamente ou através do consórcio Covax para países vizinhos dos Balcãs Ocidentais e os parceiros orientais e do Norte de África.