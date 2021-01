Covid-19

O Governo alargou as valências atribuídas às Estruturas de Apoio de Retaguarda (EAR), criadas no âmbito do combate à pandemia de covid-19, a pessoas internadas em unidades hospitalares com situação clínica não relacionada com a SARS-CoV-2.

De acordo com um despacho hoje publicado em Diário da República, "as EAR passam a poder ser utilizadas também, excecionalmente, por pessoas internadas em unidades hospitalares devido a condições clínicas não relacionadas com o SARS-CoV-2, com alta clínica, mas sem necessidade de internamento em unidade hospitalar ou em outra unidade de saúde".

O objetivo é, de acordo com o despacho, reforçar a capacidade de resposta das unidades de saúde, nomeadamente dos hospitais.